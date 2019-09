KoldingQ udspillet af Brøndby

KoldingQ var lørdag på besøg hos de danske mestre fra Brøndby IF. Brøndby var på denne lørdag det klart bedste mandskab, og vandt kampen med 7-1. Resultatet betyder at KoldingQ har tabt fire kampe i træk.

Kampen kom fra start i et højt tempo, og det var værterne fra Brøndby der dikterede dette. Allerede efter to minutter kunne Nanna Christiansen sætte målscoringen i gang. To minutter efter kunne Mille Gejl udbygge føringen til 2-0. Det tredje Brøndby mål blev sat ind efter otte minutters spil.

KoldingQ kom efter ti minutters spil frem til en af deres få chancer i kampens indledning. Molli Plasmann kunne sparke bolden i nettet og reducere til 3-1. Denne scoring var første det første KoldingQ mål i fire kampe. Inden pausen blev det til 4-1 til Brøndby, da Nicoline Sørensen fik sendt bolden i nettet.

Efter pausen stod der igen Brøndby på kampen og mere Nicoline Sørensen. Brøndby spilleren kunne efter 58 og 61 minutter igen sende bolden i nettet, og fuldende sit hattrick. Nanna Christiansen fik sidste scoring i kampen og kampen ender 7-1 til værterne.

Cheftræner for KoldingQ, Peter Pedersen, sagde efter kampen:

-Vi møder et rigtig godt hold, og de kommer for let til deres mål.

Han er dog tilfreds med det offensive han så fra sit hold:

-Det offensive er okay, men det defensive der halter vi gevaldigt efter.

Kampens resultat betyder at KoldingQ har otte point efter otte spillede kampe og et point over nedrykningsstregen.

Peter Pedersen kender også vigtigheden af de næste kampe:

-Nu kommer der tre vigtige kampe, hvor vi skal have point, og så må vi se, om vi kan få det afgjort der. Det bliver altafgørende at vi kan få point i kampene mod BSF og Odense.

Den næste kamp for KoldingQ er hjemme mod sidstepladsen i ligaen, BSF, den 28 september.

Brøndby IF - KoldingQ 7-1 (4-1)

Målscorer: Nanna Christiansen (2, 90) Mille Gejl (4) Kamilla Karlsen (8) Molli Plasmann (10) Nicoline Sørensen (34, 58, 61)

Fodbold, Kvinder, Gjensidige Kvindeliga