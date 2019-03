KoldingQ tilkæmper sig et point mod Fortuna Hjørring

Efter en hård duel med 3F ligaens nummer to kunne KoldingQ sætte et point på kontoen.

Slutspillet i 3F ligaen blev sat i gang for KoldingQ, hvor Fortuna Hjørring kom på besøg. Kampen endte 1-1 efter en tæt spillet kamp, hvor en skade spillede en rolle tidligt i kampen.

Blot ni minutter efter bolden blev sat i spil, kunne Kolding se sig bagud med 1-0. Efter en fejl i forsvaret kom bolden trillende hen for fødderne af Sanni Maija Franssi, som sendte bolden ind i Kolding målet. I forsøget på at redde skuddet blev Koldings målmand Lene Christensen skadet. Hun havde slået hovedet og det tvang koldingenserne til en tidlig udskiftning.

KoldingQ opgav ikke håbet om point og fik lagt et pres på nordjyderne. Det førte til flere gode chance, men målende udeblev desværre i første omgang.

30 minutter inde i kampen kom den første store chance til Kolding. Bolden blev opfanget på midten af banen, og det satte en kontra i gang for hjemmeholdet. Det gav Caroline Ahrrendtsen Jensen en fri løber mod målet, som hun ikke forspildte. Ahrrendtsen sendte et godt skud mod højt mod venstre målhjørne, hvilket efterlod modstanderens målmand hjælpeløs i målet.

Efter scoringen blev Kolding sat under et stort pres, som også forsatte ind i anden halvleg. Kort efter pausen opgav Kolding en stor chance, men heldigt for Koldingenserne stod stolpen i vejen for den store chance.

Begge hold havde svært ved at skabe den helt store chance. Hjørring havde meget boldbesiddelse til sidst i kampen. Dette fik Kolding til at satse på en kontra, hvorimod modstanden forsøgte at kontrollere det i angrebet. Kolding stod stabilt i forsvaret og ventede på at modstanden lavede en fejl.

Den afgørende kontra kom aldrig for Kolding og kampen endte 1-1. Det blev derfor til pointdeling mellem de to hold.

KoldingQ -Fortuna Hjørring 1-1 (1-1)

Fodbold, 3F ligaen, kvinder

Mål for begge hold: Sanni Maija Franssi (11.) og Caroline Ahrrendtsen Jensen (38.)