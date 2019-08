KoldingQ tager enkelt point mod VSK

Lørdag tog kvinderne fra KoldingQ over Storebælt for at spille mod BSF i Gjensidige Kvindeligaen. Kampen endte 1-1. KoldingQ kom bagud efter 37 minutter, men fik kæmpet sig tilbage, og udlignet inden pausen ved Louise Eriksen. Resultatet betyder at KoldingQ stadig er ubesejret i denne sæson.

Kampen begyndte jævnbyrdigt med chancer i begge ender af banen. Det var dog først efter 37 minutters spil, at det første mål blev scoret. Det var BSF der kunne bringe sig foran, efter Simone Rydahl kunne sende kuglen i nettet efter et skud fra kanten af feltet.

Koldingenserne fra KoldingQ lod sig dog ikke slå ud af dette, og satte sig mere på spillet. Dette resulterede i en udligning i første halvlegs overtid. Her var det Louise Eriksen der sparkede bolden i nettet. En aflevering fra Pernille Pedersen bliver ramt af en BSF-forsvarsspiller, og falder lige ud foran Louise Eriksen midt i feltet. Uden nogle forsvarsspillere omkring hende, kan hun sikker sparke bolden i mål.

Efter halvlegen fandt kampen ind i en rytme, hvor begge hold kom frem til deres chancer. Der var dog ingen af de to hold, der udnyttede disse, og kampen endte derfor 1-1.

Efter kampen sagde cheftræner Peter Pedersen således:

-Vi har bolden meget, og skaber også de chancer der skal til for at vinde kampen. Vi har kontrol hele tiden, og det er ikke en kamp jeg sidder og føler vi taber på nogen måde.

KoldingQ er stadig ubesejret i sæsonen og det glæder cheftræner Peter Pedersen:

-Havde vi sagt at vi var ubesejret efter fire kampe før sæsonen, så havde vi været lykkelige.

Den næste kamp for KoldingQ er en svær udebane kamp mod sidste års sølvvindere fra Fortuna Hjørring.

Om denne kamp siger Peter Pedersen:

-Fortuna kan også tabe, så mon ikke vi skal gå op og forsøge at drille dem. Det har vi før gjort.

Kampen mod Fortuna Hjørring bliver spillet søndag den 25. August i Hjørring.

BSF - KoldingQ: 1-1 (1-1)

Målscorer: Simone Rydahl (37) Louise Eriksen (45+1)

Fodbold, Kvinder, Gjensidige Kvindeliga