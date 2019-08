KoldingQ tager enkelt point mod VSK

KoldingQ tog onsdag aften til Aarhus for at møde VSK Aarhus. KoldingQ havde vundet deres to første kampe i Gjensidige Kvindeliga, og indtog derfor en førsteplads i rækken inden kampen. VSK Aarhus havde startet deres sæson med nederlag i deres to første kampe. Kampen i Aarhus endte 1-1 efter scoringer af Sofie Hornemann og Janni Thomsen.

KoldingQ startede kampen bedst, og allerede efter fire minutter kunne Sofie Hornemann sende bolden i nettet, efter et godt opspil af Koldings offensive kræfter. Pernille Pedersen modtager bolden fra Sif Rykær på kanten af VSK-feltet, og sender en god aflevering mellem VSK forsvarerne til Sofie Hornemann, som efter et kort træk sikkert kan sparke bolden i nettet til 0-1.

Efter dette stod der mere Kolding på kampen. Koldingenserne fik efter 18 minutter tilkæmpet sig et straffespark. Louise Eriksen skulle sparke, men sparket bliver reddet, og derfor fortsat 0-1 ved halvleg.

Anden halvleg var spillet faldet mere over til VSK. Det startede allerede efter 48 minutter, hvor Janni Thomsen kunne bringe VSK tilbage i kampen, med sin scoring til 1-1.

Efter 75 minutter blev tingene gjort endnu værre for KoldingQ, da Carola Schneider fik sit andet gule kort, og dermed rødt kort. Kolding Q holdt dog stand kampen ud, og resultatet blev derfor 1-1.

Kolding træner Peter Pedersen sagde efter kampen:

-Vi spiller en rigtig fin første halvleg, og får lavet et flot mål. Vi brænder også et straffespark, så vi skulle have lukket og slukket i første halvleg.

Om timingen på udligningen siger Peter Pedersen:

-Havde vi kunne holde den et kvarter, så er jeg sikker på, at de var blevet frustreret, og så havde det været os der havde fået lidt mere.

KoldingQ indtager efter kampen andenpladsen i rækken, dog med samme antal point som Farum.

Næste kamp for KoldingQ er lørdag den 17. August, hvor de på udebane skal møde BSF.

VSK Aarhus - KoldingQ: 1-1 (0-1)

Målscorer: Sofie Hornemann (4) Janni Thomsen (48)

Fodbold, Gjensidige Kvindeliga, Kvinder