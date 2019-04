KoldingQ taber intens hjemmekamp

Lørdag havde KoldingQ besøg af VSK Aarhus i 3F Ligaen, og her måtte hjemmeholdet se sig slået med resultatet 1-2.

KoldingQ lagde bedst fra start i lørdagens opgør med et højt og intenst pres på gæsterne fra Århus, som ikke kunne få afleveringerne til at hænge sammen. Allerede efter 23 minutters spil kom kampens første store chance til hjemmeholdet. Her fik koldingenserne spiller århusianerne tynde, og endte i en to mod en situation, men skuddet gik desværre lige forbi den fjerneste stolpe.

Der skulle ikke gå lang tid før kvinderne fra Kolding igen var tæt på. Denne gang med et skud uden for feltet, dog reddet med fingerspidserne, af en storspillende VSK Aarhus målmand. Det resulterede i et hjørnespark, hvor KoldingQ igen var tæt på, denne gang med et hovedstød på stolpen.

Anden halvleg startede bedre for gæsterne, der stille og roligt kom bedre med i kampen. Alligevel var det hjemmeholdets Sif Rykær der efter 60 minutters spil, kunne bringe koldingenserne foran 1-0 med en sikker scoring, efter et sublimt forarbejde af KoldingQs venstrekant.

Denne føring holdt indtil der var spillet 80 minutter. Her fik gæsterne fra Århus et hjørnespark, som fik lov til at ryge igennem hele feltet, til en ventende Matilde Madsen, der sikkert kunne sætte udligningen i nettet til 1-1.

Der skulle kun gå fem minutter mere, før gæsterne fra VSK igen var på spil. Denne gang ved et frispark et godt stykke udenfor feltet, som Olivia Holdt stod for, og sparkede ind bag den koldingensiske målmand.

Efter scoringen til 1-2 gik KoldingQ længere frem på banen, i håbet om at finde udligningen. Koldingenserne havde flere skudmuligheder til sidst, men måtte sande, at ingen af dem gik i nettet, og kampen endte derfor 1-2 til gæsterne fra VSK Aarhus.

Næste kamp for KoldingQ er den 18. april, hvor de på udebane skal møde Ballerup-Skovlunde.

KoldingQ - VSK Aarhus (0-0) 1-2

Fodbold, 3F Ligaen, Kvinder

Målscorer: Sif Rykær (61.), Matilde Madsen (80.), Olivia Holdt (86.)