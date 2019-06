KoldingQ flytter senest fra næste sommer sin hjemmebane, sine faciliteter og spillere til Bramdrupdam. KoldingQ og den lokale fodboldklub vil indlede tæt samarbejde.

Kolding: Ønsket hos KoldingQ's ledelse var egentlig at flytte til et areal ved Vonsildvej mellem Kolding og Vonsild, når de bedste pige- og kvindefodboldspillere i Kolding fra næste sommer ikke længere skal være en underafdeling under Kolding Boldklub. Men i stedet flytter klubben, der er på vej til at blive en selvstændig klub, nordpå til Bramdrupdam, hvor KoldingQ senest fra næste sommer kommer til at have sine træningsfaciliteter og hjemmebane ved kampe. Ifølge formanden for KoldingQ, Niels Sterndorff, ville det tage for lang tid at realisere ønsket om at flytte til Vonsildvej overfor Ambolten, da der først skulle udarbejdes en ny lokalplan for området. Og da KoldingQ per 1. juli næste år ikke længere er en del af KB og ikke længere kan holde til på Mosevej, var det nødvendigt med lidt mere tempo. Flytningen til Bramdrupdam har dog den fordel, at KoldingQ og BGIF Fodbold, der har en stor pigeafdeling og blandt andet har en stor gruppe meget dygtige U13-spillere, kan indlede et tæt samarbejde.

KoldingQ KoldingQ holder i dag til på Mosevej og er i princippet en underafdeling af Kolding Boldklub.

Det er dog vedtaget, at KoldingQ bliver en selvstændig klub fra 1. juli i år. Senest 1. juli 2020 skal klubben flytte fra KB's areal på Mosevej.

KoldingQ har i dag cirka 170 spillere på eliteniveau fra U14 og op.

Dygtige spillere til KoldingQ De to klubber vil fortsat forblive to selvstændige klubber. Flytningen og samarbejdet betyder dog, at de dygtigste og mest ambitiøse pigespillere i BGIF kan fortsætte i KoldingQ, når de skal til at spille U14- fodbold. Planen er nemlig, at KoldingQ fra U14 og frem står for alle elitehold, mens BGIF kan rumme alle dem, der ikke kan eller vil gå elitevejen. Tidligere i år afsatte Kolding Kommune penge til anlæg og drift af nye faciliteter for KoldingQ. Dermed kan der anlægges to helt nye kunstgræsbaner i Bramdrupdam. Den ene erstatter den nuværende, meget nedslidte kunstgræsbane. Til den største af banerne etableres efter planen en tribune med 500 siddepladser, et 2000 kvadratmeter stort opvarmningsområde, og dertil anlægges der også en såkaldt goal station, hvor spillerne kan træne individuelle færdigheder. Spillerne i KoldingQ får også egne omklædningsrum og klublokaler.

God placering - Vores mål er at skabe Danmarks stærkeste pige- og kvindeklub sammen, slår Niels Sterndorff fast. Han understreger, at repræsentanter for de to klubber har undersøgt banekapaciteten meget nøje, og det står klart, at der er rigeligt med plads til både KoldingQ- og BGIF-spillerne. Niels Sterndorff mener, at KoldingQ's nye beliggenhed i Bramdrupdam er helt i top. Mange af spillerne på klubbens bedste hold i 3F-ligaen og på andre hold bor i andre byer og kommer kørende til Kolding for at træne og spille kamp flere gange om ugen. - I forhold til det ligger Brandrupdam genialt, siger Niels Sterndorff. Foreløbig har de to klubbers bestyrelser arbejdet tæt sammen om fremtidsplanerne. Om medlemmerne også skal tage stilling til dem, er endnu usikkert, men står det til Niels Sterndorff kommer KoldingQ's medlemmer til at forholde sig til dem på en generalforsamling.