KoldingQ møder Brøndby

Kolding: Der venter et spændende opgør på Mosevej Sportsplads lørdag 7. september kl. 13, når Brøndby gæster KoldingQ i Gjensidige Kvindeliga.

Begge hold vil gøre alt for at sikre sig de tre point, og KoldingQ har før drillet Brøndby på hjemmebane - så der er lagt op til et brag af en kamp, hvor KoldingQ har alt at vinde, og Brøndby har alt at tabe.

KoldingQ har igen målmand Lene Kristensen til rådighed efter en længere skadespause, og mod Brøndby er det vigtigt med en sikker sidste skanse, da Brøndby råder over en række målfarlige landsholdsspillere som Mille Gejl, Nanna Kristiansen og Nicoline Sørensen.

KoldingQ råder over et stærkt ungt hold, som også ved, hvor målet står, de elsker at spille fodbold. Holdet er anført af fighteren Louise Eriksen, hvilket giver forventninger om en "herre" fight, når kampen sættes i gang på Mosevej Sportsplads.