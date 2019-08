Danmarks bedste kvindeliga har skiftet navn til Gjensidige Kvindeliga, og her kunne KoldingQ åbne den nye sæson mod gæsterne fra FC Thy/ThistedQ. Det var første kamp for begge mandskaber, og kampen fik også præg af nervøsitet og forsigtighed i boldomgangen. Gæsterne kom bedst fra start med en scoring, men hjemmeholdet fik vendt kampen og vandt 2-1.

Gæsterne fra Thy var i store dele af halvlegen dominerende i angrebet. De havde op til flere chancer, men scoringen kom først sent i første halvleg. En lang aflevering blev rettet af og sendte bolden højt op i luften, desværre for Kolding gik deres målmand forkert af bolden og gav derfor et helt frit mål for Malene Sørensen at sparke bolden ind i.

Anden halvleg forløb uden de store chancer. Begge hold havde meget boldbesiddelse, men havde svært ved at finde vej til mål. Indskiftede Sif Rykær slog en fantastisk lang afleveringen op mod Pernille Pedersen, som tæmmede bolden og lagde den flot ind til udligningen 1-1. Det blev dog startskuddet til et godt KoldingQ comeback. Efter roligt spil omkring gæsternes målfelt ender bolden hos Signe Hansen Baattrup på kanten af feltet, hvor hun elegant sparkede bolden ind i modsatte side af målet og gav føring til KoldingQ på 2-1.

Kampen fik en hæsblæsende slutning, men KoldingQ trak det længste strå og holdte resultatet til slutfløjt. Cheftræner Perter Pedersen sagde efter kampen

- Vi kom ikke planmæssigt fra start, der var noget nervøsitet og passivitet i stedet for aggressivitet, men vi fik sat nogle andre typer ind og det gav energi til hele holdet.

Forventningerne til den forstående sæson lyder på så mange point så muligt for det unge KoldingQ hold.

- Vi har et ufatteligt ungt hold, så vi skal bare skrabe så mange point sammen som muligt også nå slutspillet.

KoldingQ - FC Thy/ThistedQ 2-1 (0-1)

Fodbold, Gjensidige Kvindeliga, Kvinder

Mål for begge hold: Malene Sørensen (42.), Pernille Pedersen (75.) Signe Hansen Baattrup (86.)