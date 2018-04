KoldingQ jagter publikumsrekord: Giver gratis adgang til pokalfinale

Louise Eriksen og resten af KoldingQ har i denne sæson haft et godt tag på Brøndby og spillet 1-1 og 2-2 i de to indbyrdes kampe. KoldingQ er dermed det eneste hold, som Brøndby ikke har vundet over i efterårets grundspil i 3F Ligaen. Foto: KoldingQ

KoldingQ vil have god opbakning fra fyldte tribuner, når Brøndby IF kommer på besøg til pokalfinale store bededag. Derfor koster det ikke en krone at komme på stadion.

Kolding: Når KoldingQ og Brøndby IF den 27. april mødes i pokalfinalen på Kolding Stadion, kan du vade direkte ind og se kampen uden at betale en krone i entré. I samråd med DBU har KoldingQ besluttet, at der skal være gratis adgang til kampen. Årsagen til den beslutning er, at KoldingQ vil have så mange tilskuere som overhovedet muligt på stadion. - Det vigtigste er, at der skal være en fest, siger Tom Selmer-Petersen, medlem af bestyrelsen i KoldingQ. Kampen bliver vist i tv, og den bedste reklame for kvindefodbolden vil være fyldte tribuner. - Der er ikke noget ved at finde en kamp i tv med tomme tribuner, siger han.

Modstanderen Der venter KoldingQ en stor opgave mod Brøndby i pokalfinalen.



Pokalturneringen er blevet afholdt hvert år siden 1993, og mens KoldingQ aldrig før har været i finalen, har Brøndby vundet pokalen intet mindre end ti gange. Brøndby har været i pokalfinalen hvert eneste år siden 2010 og vundet syv af de seneste otte finaler.



Sidste år slog Brøndby Varde IF 3-1 i finalen.

På jagt efter rekorden DBU valgte at placere pokalfinalen i Kolding, efter at både KoldingQ og Brøndby IF havde ønsket at få kampen placeret på hjemmebane. Det er kutyme, at kvindernes pokalfinale spilles på en af finalisternes hjemmebane. Brøndby kunne kun tilbyde bane 2, fordi der få dage senere skal spilles superliga på Brøndby Stadion. KoldingQ kunne derimod tilbyde Kolding Stadion. Det er et krav fra DBU's side, at der skal være plads til 2500 tilskuere, og det lever Kolding Stadion op til. Den nuværende publikumsrekord i kvindernes pokalfinale er på lidt over 2300 tilskuere. Den rekord vil KoldingQ slå. - Jeg tror fuldt og fast på, at vi kan samle 2500 tilskuere og lave rekord, siger Tom Selmer-Petersen. KoldingQ forsøger blandt andet at skabe interesse og hype om kampen ved at besøge Koldings klubber og skoler og reklamere for kampen.