Kolding: Tirsdag 28. august kl. 19.30 mødes Kolding Koret for første gang i den nye sæson.

KoldingKoret er et blandet kor, som består af cirka 30 sangere, fordelt på fire stemmer, sopran alt, tenor og bas.

KoldingKoret har til formål at drive et ambitiøst kor, at opnå et stadigt højere niveau med sangglæden i centrum, at muliggøre opførelsen af koncerter og at samle medlemmerne omhyggeligt, socialt samvær, herunder deltagelse i andre koncerter og arrangementer.

KoldingKoret synger et bredt udsnit af folkelige og kirkelige sange. Der er både nye og ældre sange på repertoiret, og selvom det er en fordel at kunne synge efter noder, er det ikke et krav til medlemmerne.

Koret øver hver tirsdag fra kl. 19.30-22.00.