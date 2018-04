Kolding vokser mindre end ventet

2017 var et lavpunkt for Koldings befolkningstilvækst. Kun 230 personer voksede folketallet med mod forventede 918. - Vi mangler boliger og risikovillighed, siger borgmester Jørn Pedersen.

De faktiske tal er, at der i 2017 kun var en befolkningstilvækst på 230 personer, så det samlede folketal 1. januar landede på 92.518. Væksten skyldes stort set kun, at der blev født flere børn end antallet af borgere, der døde.

- Men det er bare øv. Vi er en attraktiv by, og vi har alle forudsætninger for at vækste. Det kan vi bare ikke, når vi mangler boliger, siger han.

Jørn Pedersen ærgrer sig over, at nettovæksten på 230 er "en bundskraber" i nyere tid.

- Hovedårsagen er, at vi i den grad mangler boliger til dem, som ønsker at flytte hertil. Der er også blevet flere singler, så husstandsstørrelserne er blevet mindre. Det er også med til at øge behovet for boliger, at der bor færre i dem, konstaterer han.

Mere fart på

Borgmesteren glæder sig over, at salget af boliger på det private marked går hurtigt, og at der er masser af boligbyggerier undervejs.

- Men, tilføjer han.

- Vi har brug for en lidt større risikovillighed, så ikke hver eneste sten skal vendes, før vi træffer beslutninger.

- Lige om lidt kan vi forhåbentlig begynde at snakke om en reel udvikling af Riberdyb/Holmsminde, og lad os så få de boliger i stedet for at bruge lang tid på at tænke os godt om igen. Det har vi allerede gjort i mange år, siger Jørn Pedersen, som også advarer mod, at kommunens vision "Vi designer livet" bliver en hæmsko.

- Måske skal vi ikke designe hvert lille komma, for i øjeblikket går der simpelthen for lang tid, fra vi beslutter noget, til vi kommer i gang, mener Jørn Pedersen.

Hvad tænker du mere præcist på?

- Det er jo længe siden, vi sagde god for, at Lejerbo kan udbygge sit orange hus, og der er ikke sket noget endnu. På Hoffmann-grunden ved Tvedvej er der heller ikke sket noget endnu, og vi skal passe på, at der ikke går for meget proces i Marina City, så det forsinkes.

- For heldigvis er der lys forude, for pensionskasserne er indstillede på at bygge boliger, hvis de bare kan få lov, lyder det fra borgmesterkontoret.

Ifølge Kolding Kommunes boligprogram er der over 4000 nye private og almene boliger undervejs frem mod 2030, og lige om hjørnet venter nye boliger på blandt andet Agtrupvej, Saxovej, Klostergården, Gimbelgrunden, El-vej, Bertram Knudsens Vej og i Bypark Øst.

Den lave tilvækst har ikke umiddelbart konsekvenser for de skatteindtægter, som Kolding Kommune har budgetteret med, fordi kommunen har valgt at budgettere med det statsgaranterede skattegrundlag.