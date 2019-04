Kolding vogter over naturens vilde skatte

- Vores kommende generationer skal også opleve, at havørnen svæver over Hejls Nor, og at tranerne danser ved Skærsø, siger formanden for byrådets plan-, miljø- og boligudvalg Birgitte Kragh (V).

- Og når vi er ude og snakke med borgerne til forskellige arrangementer, handler de historier, som især børnene fortæller, gerne om de dyr, de har mødt i naturen. Det kan være, at de har fundet en salamander under en træstub eller har set en isfugl sammen med deres forældre, fortsætter hun.

Kolding: Når havørnen svæver hen over Hejls Nor i al sin magt og vælde, er det en sjælden og ekstraordinær oplevelse, som får de fleste til at spærre øjnene op. Med sit kæmpestore vingefang på over to meter er det ikke en fugl, man sådan lige overser. Man forstår med ét, hvorfor havørnens kælenavn er "den flyvende dør".

De vilde steder

Men det er ikke alle steder, man kan opleve de mere usædvanlige vilde arter.

De sjældne arter som havørn, orkideer og perlemorssommerfugle kan man kun finde i de lidt større, sammenhængende naturområder, som har fået lov til at passe sig selv, og hvor der er en stor variation af forskellige levesteder.

Dem er der flere af i Kolding, og indsatsen for at få endnu mere vild natur i kommunen fortsætter, siger Birgitte Kragh (V), som er formand for byrådets plan-, bolig og miljøudvalg.

- Hvis vi vil fastholde de ekstraordinære naturoplevelser, er det helt afgørende, at vi gør en ekstraordinær indsats for den vilde og artsrige natur, vi heldigvis har i Kolding Kommune. Vores kommende generationer skal også opleve, at havørnen svæver over Hejls Nor, og tranerne danser ved Skærsø, siger hun.

Derfor arbejder Kolding Kommune løbende med at forbedre forholdene for det vilde dyre- og planteliv og sikre sjældne levesteder som højmoser, overdrev, strandenge, kildevæld og andre naturtyper, som i dag kun udgør en meget lille del af kommunens samlede areal.

Samtidig øger kommunen borgernes mulighed for at færdes i naturen efter devisen, at naturen i Kolding både beskyttes, forbedres og benyttes.

De fem naturområder, som rummer noget af den højeste biodiversitet i kommunen, er Svanemosen og Fovslet, Skærsø og Nørremose, Marielund, Skamlingsbanken og Grønninghoved og Stenderup Nørreskov. Her kan man få en vildere naturoplevelse end andre steder, og her har de sjældne arter bedst mulighed for at opretholde deres bestande på sigt.