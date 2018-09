Kolding-virksomhed klar med opskriften på det grønne batteri

Fra opstarten i 2007 og frem til 2017 har GreenHydrogen haft fokus på udvikling. Nu er virksomheden, der udvikler elektrolyseanlæg, klar til for alvor at skrue op for salget på verdensmarkedet.

Kolding: Lige nu er de ti mand på GreenHydrogen. Men om få år er de dobbelt så mange i virksomhed. Måske mange flere. Sådan lyder vurderingen fra administrerende direktør Niels-Arne Baden.

Han står i spidsen for den højteknologiske Kolding-virksomhed, der udvikler og samler anlæg, der ved hjælp af elektrolyseteknologi kan udvinde brint til lagring af vedvarende energi. Det gør det muligt at gemme strøm fra blandt andet vindmøller og solceller, og derved skabe et "grønt batteri".

To af virksomhedens stiftere er fortsat med i ejerkredsen, og derudover har det midtjyske energiselskab Eniig en større ejerandel, og med et nyt, stort lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond gør virksomheden nu klar til at indtage det internationale marked.

- Det er lidt ligesom i medicinalbranchen. Der tager lang tid at udvikle produktet, og så håber man, at noget lykkes. Vi er kommet forbi den hurdle. Vi er nu klar til kommercielt salg. Det har krævet en kæmpe indsats, og kravet fra fonden var, at vi skulle være klar til salg. Mange udviklingsvirksomheder tror, at det vigtigste er at udvikle produktet. Salg og markedsføring kommer af sig selv. Men det kommer ofte som en overraskelse for iværksættervirksomheder, at det er ligeså dyrt. Mindst. Men det kommer ikke som en overraskelse for os, siger Niels-Arne Baden, der er administrerende direktør i GreenHydrogen.