Kolding-virksomhed flytter til ny fabrik på 12.000 kvadratmeter

Kolding: Væksten i Tresu Group har betydet, at virksomheden har været nødt til at leje ekstra lokaler et stykke fra domicilet i Bjert. Lige nu er de 250 medarbejdere spredt på syv forskellige adresser i Kolding-området.

Virksomheden, der er specialiseret i at fremstille store trykmaskine til emballageindustrien, havde derfor brug for en mere langsigtet løsning.

- Vi har lokationen i Bjert og seks andre lokationer i Kolding. Det kludetæppe er med til at skabe noget ineffektivitet. Det er svært at drive ledelse på så mange steder. Det er også svært at få logistikken til at køre optimalt. Knopskydningerne er blevet til permanente løsninger, men nu var vi nødt til at slå en streg i sandet, siger administrerende direktør Søren Maarsø.

Den nordiske kapitalfond Altor købte i maj 2017 virksomheden af kapitalfonden Erhvervsinvest, og siden de nye ejere tog over, har virksomheden været på udkig efter en mere permanent løsning. I princippet kunne virksomheden udvide på den nuværende adresse i Bjert, men til sidst pegede pilen på, at virksomheden flytter til Venusvej i nordlige industrikvarter, der er tættere på motorvejen.