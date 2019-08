Kolding vil have længere tid til at fjerne ghettobørn fra daginstitutioner: Klar til at søge om dispensation

Kolding Kommune har ansøgning om dispensation fra nye krav til daginstitutioner tæt på ghettoområder klar. Man håber at få flere år til at opfylde kravet om, at der i en institution højst må være 30 procent børn fra de udsatte boligområder.

De fem daginstitutioner med for mange børn fra Munkebo og Skovparken/Skovvejen, som er på ghettolisten, har i dag mellem 33 og 78 procent børn fra disse to områder, hvor Skovbrynet har færrest, og Tusindfryd har flest.

Men nu har man i kommunens daginstitutionsafdeling en ansøgning klar til at sende afsted til Social- og Indenrigsministeriet, hvis børne- og uddannelsesudvalget onsdag siger ja til ansøgningen. Får man ja til ansøgningen om dispensation, betyder det, at kommunen får flere år til at nedbringe andelen af børn fra ghettoområderne.

Kolding: Kolding Kommune vil have længere tid til at leve op til de krav til daginstitutionerne, som er en del af den ghettoplan, som et flertal i Folketinget vedtog sidste år.

Praktiske udfordringer

- Jeg kan godt se bevæggrundene for at få de her børn fordelt, men der er nogle praktiske udfordringer forbundet med loven. Fordelen ved en dispensation er, at vi så kan nedbringe andelen i ro og mag, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF).

Hun peger på, at hvis dispensationen kommer i hus, slipper man for at stå med en gruppe børn, der skal flyttes til andre daginstitutioner fra den ene dag til den anden.

For Skovbrynet, der har tre procent for mange børn fra udsatte boligområder i forhold til kravet, kan man ifølge ansøgningen om dispensation bringe andelen ned til det krævede i løbet af to år.

For Pinjevejens Børnehus, daginstitutionen Nordstjernen og daginstitutionen Palme Allé, der har henholdsvis 43, 43 og 56 procent børn fra Munkebo eller Skovparken/Skovvejen, søger man om at få fem år til at få andelen ned på 30 procent.

Daginstitutionen Tusindfryd er højdespringer med hele 78 procent børn fra Koldings to ghettoområder, og derfor vil man fra kommunens side forsøge at gå en anden vej og har søgt om en såkaldt lånedispensation, der eventuelt kan sende penge fra ministeriet til Kolding, så Tusindfryd måske kan blive flyttet til en ny lokalitet sammen med daginstitutionen Skovbrynet, der under alle omstændigheder skal flytte på grund af Hotel Comwells kommende udvidelse.