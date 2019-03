Kolding vil åbne cafeer på plejehjem: Tilbuddet skal hjælpe demente og ensomme

Cafeerne bliver også for ensomme ældre. Det kan for eksempel være hjemmehjælpen, der opfordrer ensomme ældre til at være med i arrangementer i de nye cafeer.

- Da vi sidste år lavede en undersøgelse af, hvordan vi bedst kunne aflaste pårørende til demente, blev vi overraskede over svaret. Vi havde en formodning om, at der var stor efterspørgsel på mere aflastning derhjemme. Men sådan var det ikke. Hvis de pårørende skulle til frisør eller tandlæge, ville de faktisk hellere have mulighed for, at deres demente mand eller kone kunne komme ud til aktiviteter. Det er det ønske, vi vil imødekomme med de nye cafeer, fortæller seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF).

Ønsket er, at de første nye cafeer på plejehjem skal åbne til efteråret.De nye cafeer skal hver uge holde et arrangement. Hvilke aktiviteter arrangementet skal bestå af bestemmer brugerne. Pengene til cafeerne kommer fra Folketinget. Og der er i første omgang afsat penge frem til 2022.

Fisketur eller kortspil

- Vi er ikke så lang, at vi ved, hvilke plejehjem det bliver, men vi vil forsøge at få det bredt ud i hele kommunen, så man har forholdsvis let ved at komme til det, siger udvalgsformanden.

Han synes, det er oplagt at placere cafeerne på plejehjem.

- De fleste kan afse plads til det her - uanset om brugerne vil være i de eksisterende cafeer eller ønsker at mødes i et mere aflukket lokale. Nogle af deltagerne kommer måske i den situation, at de på et tidspunkt skal flytte på plejehjem, og så er det godt, at de er vænnet til at kommer der og ved, at det er trygt, forklarer Søren Rasmussen.

Aktiviteterne i cafeerne skal tilrettelægges efter brugernes ønsker. Det kan handle om alt fra fisketure over virksomhedsbesøg til kortspil. Og alle har mulighed for at møde op.

I begyndelsen skal der etableres cafeer på fire-fem plejehjem i Kolding Kommune. På længere sigt er det planerne, at der skal holdes en cafédag om ugen på alle de plejehjem, der har plads, og hvor borgerne ønsker at bruge tilbuddet.

Pengene til cafeerne kommer fra Folketinget. I år og frem til 2022 kan Kolding modtage 1,6 millioner kroner årligt fra en pulje, der har til formål at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord.