Kolding: Alle folkeskoler skal deltage i Uge Sex, og inden de næste oplysningskampagner bliver sat i gang, skal man ud og interviewe de unge. Der skal i hvert fald ske noget nyt, lyder det fra Karina Lorentzen (SF), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Kolding.

Kolding Kommune indtog en meget lidt flatterende førsteplads i Sundhedsstyrelsens undersøgelse, der blev offentliggjort i september. Undersøgelsen viste, at blandt de unge mellem 15-29 år var der 31,6 klymadiatilfælde per 1000 testede.

I november gjorde social- og sundhedsudvalget status på initiativerne, og nu er man klar til at justere, så antallet af klamydiatilfælde falder. Ambitionen er, at flere unge bliver testet, og at de husker kondom. I første omgang skal kommunen ud at høre de unge om, hvordan budskabet skal serveres, og svarene skal danne grundlag for nye oplysningskampagner.

- Det er jo ikke fordi, at der ikke har været kampagner og tiltag. Men vi kan konstatere, at det ikke har virket. Derfor skal vi prøve noget nyt. Vi skal ud at lave en undersøgelse blandt de unge, så vi får en bedre idé om, hvorfor de ikke er informeret bedre, og hvorfor de ikke bliver testet noget før. Vi skal finde af, hvorfor de tidligere tiltag ikke har virket, siger Karina Lorentzen.