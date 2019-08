Kolding-tatovør er blevet politianmeldt: Vi registrerede os for sent

Kenneth Andersen har både forretning i Kolding og Esbjerg, og begge steder landede registreringen hos Sikkerhedsstyrelsen for sent.

- Vi blev registreret for sent. Der var en frist på det, og den overskred vi. Vi var for sent på den, og derfor blev vi anmeldt, forklarer Kenneth Andersen.

Det er sket, efter en ny tatoveringslov trådte i kraft sidste år, og det ved den lejlighed blev et krav, at alle tatovører og tatoveringssteder skulle være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen. Registreringen skal sikre, at der føres tilsyn med tatøvørerne.

Vigtigt at have adgang

Formålet med registreringen er, at kunderne har en sikkerhed for, at der bliver ført tilsyn med hygiejnen hos tatovøren, og Sikkerhedsstyrelsen har siden nytår, hvor der var deadline for registrering, fået en lang række anmeldelse om steder, der ikke er registrerede. I alt er 16 steder blevet politianmeldt.

- Det vigtige for os er, at vi får adgang til at kontrollere hygiejnen på tatoveringsstederne. De hygiejniske forhold skal være forsvarlige for at undgå infektioner, når man bliver tatoveret. Og vi kan kun komme på tilsyn, når et tatoveringssted er registreret, siger Søren Muff.