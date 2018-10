Samtidig skal virksomhederne i Kolding få øjnene op for det potentiale, der er for at rekruttere medarbejdere og lærlinge i både Skovparken og Munkebo, og beboerne får samtidigt præsenteret en lang række muligheder både når det drejer sig om uddannelsessteder og virksomheder.

De to lokale boligområder er med på ghettolisten, fordi de opfylder tre af fem kriterier. Det handler om, at flere end 40 procent af beboerne er uden for arbejdsmarkedet, uddannelsesniveauet er lavt, og at flere end 50 procent af beboerne er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Tre arrangementer

Første arrangement er mandag den 8. oktober, hvor man starter med en uddannelses- og fritidsjobmesse. Messen henvender sig blandt andet til 9. og 10. klasses elever fra områdets folkeskoler samt deres forældre. Alle Koldings ungdomsuddannelser er med, og flere virksomheder stiller op med grej, så eleverne kan prøve at stå bag blandt andet en moderne drejebænk.

Dagen efter er der "Morgenmad med borgmesteren". Arrangementet er et møde mellem lokale virksomheder og Koldings borgmester Jørn Pedersen. Her vil der være mulighed for at få en dialog om, hvordan områdets beboere i højere grad kan blive svaret på virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det er Sparekassen Kronjylland, der lægger lokaler til og dækker op til morgenmad.

Onsdag den 10. oktober er der arrangeret en jobdate, hvor mere end 20 virksomheder stiller op med jobs og er klar til at møde ledige og få snakket om muligheder for at komme i job. Der er mange forskellige brancher og jobtyper med. Virksomheden Nowocoat lægger lokaler til, og mere end 150 ledige får mulighed for at komme tættere på det næste job.