Kolding tager smal sejr mod Ringkøbing

På grundlovsdag tog Kolding IF hjemme mod Ringkøbing IF. Kolding manglede til dagens kamp to markante spillere i form af anfører Rune Nautrup og Kristian Kirkegaard, der begge sad ude med karantæne. Kampen endte med en Kolding sejr på 1-0 efter et mål af Jeppe Hansen efter 46 minutter.

Kampen var en vaskeægte top mod bund i oprykningsspillet i den danske 2. Division. Dette kunne dog ikke ses på banen, da de to hold spillede meget lige op med hinanden.

Kolding sad dog på det meste af spillet i de første femten minutter, og havde chancer til både et og to mål. Dog blev disse chancer afværget af en velspillende Ringkøbing målmand.

Kolding IF startede anden halvleg i samme tempo, som de startede første, og dette gav hurtigt pote. Koldings Denis Fazlagic brød hurtigt igennem på højrekanten, og fik sat Ringkøbings forsvarsspiller af, med en smart dribling bag om støttebenet. Så sendte Fazlagic et hårdt indlæg ind gennem feltet, og det fandt Jeppe Hansen, der næsten ikke kunne undgå at sende bolden i nettet med en sikker inderside, og 1-0 til Kolding IF

Herefter fandt kampen ind i det sædvanlige tempo, og gæsterne fra Ringkøbing fandt mere plads på banen. Det resulterede i en afslutning, som Jens Rinke måtte helt ned til det nederste af nærmeste stolpe og parere væk.

Fazlagic var ikke færdig med at drille Ringkøbing forsvaret, og slog endnu et hårdt indlæg gennem feltet. Denne gang kunne Kolding dog ikke gøre det færdigt, og bolden røg tæt forbi Ringkøbing målet.

Med dagens resultater i oprykningsspillet har Kolding IF øget deres forspring ned til Brabrand IF, og har nu tre point. Næste kamp for Kolding IF er den 10 Juni, hvor rækkens fjerdeplads, Middelfart, gæster Kolding Stadion.

Kolding IF kan sikre sig oprykning med en sejr over Middelfart, men dette afhænger af resultat mellem Brabrand og Jammerbugt, der bliver spillet samme dag.

Kolding IF - Ringkøbing IF (0-0) 1-0

Fodbold, Herrer, 2. Division

Målscorer: Jeppe Hansen (46.)