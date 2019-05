Kolding IF tog lørdag hjemme mod Brabrand i et topopgør i 2. divisions oprykningsspil. Kampen endte 2-0 til Brabrand IF. Koldings Kristian Kirkegaard blev efter 52 minutters spil udvist med sit andet gule kort.

Kolding skulle efter midt ugens nederlag til Skive ud og revanchere sig. Dette lykkedes ikke, da Brabrand var farligst på deres chancer, og vandt kampen med 0-2.

Kampen startede i et højt tempo, og den ene chancer efter den anden kom og gik. Allerede efter syv minutter måtte Kolding målmand Jens Rinke hive en stor redning frem. Det skete efter en fri Brabrand spiller havde kæmpet sig tæt på mål.

Efter 27 minutter var Brabrand igen på spil. Denne gang efter et hjørnespark som falder ned til en århusiansk spiller, men igen blev bolden reddet af Jens Rinke.

Brabrand tog kontrol over kampen, og efter 34 minutter lå bolden i nettet bag Jens Rinke, dog var der her vinket for offside, og målet holdt derfor ikke.

Dog var dette bare en advarsel til koldingenserne, da Brabrand efter 42 minutter kunne bringe sig foran med 0-1 efter Tobias Olesen fik fat i riposten fra Jens Rinke, og kunne sparke bolden i nettet.

Kolding kom ud til anden halvleg i et højt pres, og fik skabt chancer. Chancer blev dog afværget, og Brabrand fandt fodfæste i kampen igen.

Efter nogle gode Kolding minutter kunne Brabrand igen komme frem på banen, og et skud fra kanten af feltet bliver skubbet forbi stolpen af Jens Rinke.

Så blev opgaven gjort svær for Kolding, da Kristian Kirkegaard efter 52 minutter får sit andet gule kort, og bliver sendt tidligt ned i omklædningsrummet.

Kampen blev lukket efter 93 minutter, hvor Marcus Sloth gjorde det til 0-2.

Cheftræner Anders Jensen sagde efter kampen

- I skuffelsens stund skal vi huske på at vi ligger nummer to stadigvæk, og kan stadig selv afgøre det.

Næste kamp for Kolding IF er ude mod AB søndag den 2. Juni.

Kolding IF - Brabrand IF (0-1) 0-2

Fodbold, Herrer, 2. Division

Målscorer: Tobias Olesen (43.) Marcus Sloth (93.)