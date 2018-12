Kolding stopper samarbejde med Det Kgl. Teater: Men der bliver stadig klassisk musik ude i Skamling

Kolding Kommune har nemlig besluttet at afbryde det årelange samarbejde med Det Kgl. Teater, fordi der kommer en ny afregning for at være en del af turneen "Opera i Det Fri". Den nye afregning betyder, at Kolding Kommune skal til at betale op til 80.000 kroner for det musikalske besøg fra hovedstaden.

Til og med 2015 dannede Skamlingsbanken rammen om eventen "Det Kgl. på Skamling", hvor Det Kgl. Teater bød på smagsprøver fra den kommende sæson. I 2015 trak Nykredit sit sponsorat, og Det Kgl Teater og MusikKolding aftalte, at Skamlingsbanken i en overgangsperiode blev en del af Det Kgl. Teaters danmarksturné "Opera i Det Fri". I overgangsperioden blev arrangementet afviklet under samme økonomiske vilkår for MusikKolding, som da Nykredit sponsorerede. Men nu stiger prisen altså med op mod 80.000 kroner, og det ønsker Kolding Kommune ikke at betale. Derfor slutter samarbejdet, der begyndte i 1998.

Vigtigt med folkeliv

Planen er, at man i stedet vil udnytte den samarbejdsaftale, som Kolding Kommune har i forvejen med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Den aftale betyder, at orkestret afvikler et antal koncerter her i kommunen, og en af dem kunne så lægges under åben himmel i bakkerne mellem Kolding og Christiansfeld. Sønderjyllands Symfoniorkester har også en stor udendørs scene til rådighed, som kan lejes til formålet.

- De klassiske koncerter har været med til at profilere Skamlingsbanken, så det vil vi gerne fortsætte med på en ny måde, for det er et geografisk område, som kulturelt og historisk har stor betydning for Kolding. Vi er på vej til at opføre et nyt besøgscenter ved Skamling, og derfor er det også vigtigt, at vi gør en indsats for at skabe forskellige former for aktivitet og folkeliv derude, siger Jesper Elkjær.