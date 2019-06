Kolding største stemmesluger: Jeg er glad, stolt og ydmyg

Kolding: Med 4915 personline stemmer i Koldings to valgkredse topper socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen listen med lokale stemmeslugere.

- Efter en lang valgkamp er det fantastisk dejligt at opleve så massiv en opbakning fra koldingenserne. Det er jeg glad for og stolt over. Jeg er også rigtig ydmyg. Der er mange, der har sat kryds ud for mit navn og dermed gjort deres til, at vi dels får en ny regering og dels til, at jeg kan fortsætte på Christiansborg.

Socialdemokratiet gik frem fra fem til seks mandater i storkredsen, hvor sikker er du på genvalg?

- Det vil jeg ikke gætte på. Jeg venter til, vi har det fulde overblik og alle stemmer i storkredsen er talt op, og så glæder jeg mig over, at vi skal have en ny regering og over det flotte personlige valg, jeg har fået i Kolding. Jeg fik 13 procent flere personlige stemmer end ved seneste folketingsvalg, siger Christian Rabjerg Madsen.