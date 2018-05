Kolding spiller uafgjort mod oprykningshold

Kolding IF spillede uafgjort 0-0 mod puljens suveræne tophold fra Hvidovre.

Lørdag eftermiddag stod Kolding IF overfor topholdet Hvidovre, der netop var blevet sikret oprykning til 1. division. Det var ikke kun solen, der strålede, men det gjorde Koldingspillernes overskud forinden kampen også. Over højtaleren ønskede de modstanderne tillykke med oprykningen, hvorefter de overrakte dem en cellofanindpakket blomsterbuket.

Selvom Kolding ikke længere havde mulighed for at spille sig til den sidste oprykningsplads, så var der stadig mulighed for at kravle længere op i puljestillingen end den femte plads, som de stod til forud for kampen.

Koldingholdet blev udsat for modstandernes pres lige fra startfløjtet af, men målmand Jens Rinke Kristensen var på dupperne og sørgede for, at modstandernes farlige frispark ikke blev til andet end forsøg. Kolding garanterede også spænding i kampens første halvleg, og indtil flere gange opstod der chancer, som Rune Nautrup uden held forsøgte at omsætte til mål. I 35. minut kvitterede modstanderne ligeledes med en lige-ved-og-næsten-chance, da et skud ramte direkte på overliggeren.

Koldingholdet var fokuseret og lod sig da heller ikke hyle ud af modstandermålmanden, der ellers råbte op under hele kampen, som blev han konstant trådt over tæerne. Intensiteten fra de to hold kulminerede indtil flere gange under kampen, og det resulterede i tre gule kort til modstanderne samt et enkelt til Koldingspilleren Henrik Brodersen.

I anden halvleg forsatte presset fra oprykningsholdet, og de mange uforløste chancer samlede sig kun til flere. I 91. minut fik Rune Nautrup løftet publikum halvt op fra sæderne, i det han og modstandermålmanden kæmpede om bolden foran et ellers frit mål. Scoringerne kom dog aldrig, og de 287 gæster, der var mødt op på Autocentralen Park, måtte gå derfra med et 0-0-resultat.

Næste kamp er på fredag, hvor Kolding møder Kjellerup.

Kolding IF - Hvidovre IF 0-0

Fodbold, 2. division oprykningsspil, herrer