Kolding-spiller før pokalbrag mod FC Midtjylland: Vi skal holde fokus på 2. division

Det er dog ikke onsdagens kamp, der har fyldt mest hos hverken Denis eller resten af truppen i Kolding IF. Fokus ligger på kampene i 2. division, pokalkampen er blot en bonus. Kantspilleren mener dog, at truppen har været god til at holde fokus. - Kampen mod Kjellerup er langt vigtigere end kampen mod Midtjylland, så lige nu ligger al fokus der, siger Denis Fazlagic om lørdagens kamp mod Kjellerup, som er forårssæsonens første. Denis Fazlagic ved hvad han snakker om. I den forgangne sæson, hvor han slog sine folder i FC Fredercia, tabte holdet nemlig alle kampene, der lå omkring de store pokalkampe. Her var holdet placeret højt i tabellen og havde chancen for at kæmpe med om oprykningspladserne. Hvilket præstationerne rundt om pokalturneringen satte en stopper for. - Vi går naturligvis efter at vinde alle kampe. Men spørger du mig, om jeg vil sælge seks point i ligaen for at nå til semifinalen, så er svaret nej, siger Denis Fazlagic.

Den dansk-bosniske hurtigløber scorede endda til 2-0, så han ved om nogen, hvad der kræves for at vinde sådan en kamp.

Kolding: Onsdag venter FC Midtjylland i kvartfinalen for Superligadræberne fra Kolding IF.

Forskel på niveauet

Der er naturligvis niveauforskel på mestrene fra FC Midtjylland og Kolding IF. Holdet fra Heden henter spillere for millioner og sælger spillere for millioner. Den slags økonomiske muskler har Kolding IF slet ikke. Det har dog før vist sig at være til den undertippedes fordel. - Det, der oftest er heldet for klubberne i 2. division mod superligaklubberne, er, at de sjældent stiller med stærkeste opstilling. Det ved jeg dog ikke om gør sig gældende i en kvartfinale, siger Denis Fazlagic.

Pokalturneringen er nemlig trådt ind i den del af turneringen, hvor der oftest kun er superligaklubber tilbage. Nu begynder de ofte at intensivere deres fokus, hvilket også mindsker tiltroen til klubber fra 2. division. Det kan dog også vendes til en fordel.

- Når man ikke har noget at tabe, kan det også blive nemmere at vinde, siger Denis Fazlagic. Kolding IF spiller mod Kjellerup IF, der pt. indtager en sidsteplads i 2. division Vest, hjemme på Autocentralen Park lørdag den 9. marts klokken 13.00.