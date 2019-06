Noah Damgaard Frederiksen, Efe Naki Uyar og Sander Holst Larsen stod overfor Læssøegade, hvor de på forhøjningen og fortalte forbipasserende både om mindestenen for oberst Læssøe og om historien bag Skovhøj. De synes alle tre, at det er spændende at vide mere om deres eget kvarter - og det er sjovt at dele sin viden med andre. Foto: Søren Gylling