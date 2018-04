Kolding-skole indfører tvungen eksamenslæsning på skolen

Viceskoleleder på Sdr. Vang Skole, Ebbe Weng, håber, at den obligatoriske eksamenslæsning kan give alle elever et fagligt løft og få dem til at føle sig mere sikker i eksamenssituationer. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

9.klasse-eleverne på Sdr. Vang Skole skal være bedre til at forberede sig til deres eksamener. Derfor indfører skolen obligatorisk lektielæsning på skolen på de dage, hvor eleverne ikke skal til eksamen.

Kolding: Nu er det slut med bare at ligge og sove længe, hygge med vennerne og tage en ekstra tørn på fritidsjobbet, når det er læseferie for eleverne i 9. klasse på Sdr. Vang Skole. Skolens ledelse og bestyrelse har besluttet, at man fra i år indfører obligatorisk eksamenslæsning på skolen nogle timer hver formiddag på de dage, hvor eleverne ikke er til eksamen. Eksamensperioden er på cirka 16-17 dage, så det vil komme til at dreje sig om otte-ti dage, hvor eleverne skal møde op på skolen for at forberede til sig eksamen. Viceskoleleder Ebbe Weng fortæller, at skolens ansatte hvert år oplever, at nogle elever ikke prioriterer at bruge dagene ind imellem eksamenerne på at forberede sig, og de møder uforberedte op og har ikke styr på deres papirer. - Vi vil gerne tage lidt hånd om det, så eleverne får forberedt sig og kan få støtte til deres eksamenslæsning. Vi sætter fokus på, at de skal gøre deres 9. klasse færdig og håber at gøre dem endnu skarpere, siger Ebbe Weng.

På den her måde tvinger vi dem til at stå op og i hvert fald få læst nogle timer hver dag Ebbe Weng, viceskoleleder på Sdr. Vang Skole

Skal hjælpe alle Han fortæller, at der er nogle elever, der er gode til at strukturere deres tid og er flittige til at få læst til eksamen. Men for andre bliver eksamenslæsningen så som så, og de bruger tiden på andre ting på de dage, der er sat af til at læse til eksamen. Ved den obligatoriske eksamenslæsning vil en faglærer fra det fag, som eleverne skal til eksamen i næste gang, være til stede en del af tiden for at hjælpe eleverne. Ebbe Weng forklarer, at den obligatoriske eksamenslæsning på skolen gerne skal gavne både de fagligt dygtige elever og de elever, der ikke er så godt med fagligt. - Det handler om at få løftet alle eleverne. De fagligt dygtige kan få endnu mere støtte, og det samme kan elever, der har faglige udfordringer, og på den her måde tvinger vi dem til at stå op og i hvert fald få læst nogle timer hver dag, siger Ebbe Weng.