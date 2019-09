Kolding-skole har taget hul på tvungne sprogprøver for 0. klasse-elever

Allerede sidste år var de daværende 0. klasser på Munkevængets Skole gennem sprogforløb og sprogprøver. Det var dog kun som en del af et testforløb, som skolerne kunne melde sig til. Herigennem fik skolerne erfaringer med prøverne og kunne påvirke udformningen af de endelige prøver. Afdelingsleder Hanne Vinther Sørensen, til højre, fortæller, at antallet af delprøver for børnene efter testforløbet er blevet sat ned. Arkivfoto: Søren Gylling

Munkevængets Skole skal - på grund af dens mange elever bosat i et ghettoområde - sammen med 39 andre skoler i landet fra dette skoleår sende alle elever i 0. klasse gennem sprogprøver. Skolen varmede op sidste år gennem en forsøgsordning.

Kolding: Eleverne i 0. klasse på Munkevængets Skole skal i den nærmeste tid vurderes sprogligt på en række specifikke parametre, og derefter kommer beskeden: Dumpet eller bestået. Ganske vist bliver beskeden om prøveresultatet pakket ind i nogle andre ord, men det er resultatet dumpet eller bestået, som er det væsentlige for eleverne og deres forældre. Ligesom 39 andre skoler i landet, der har mere end 30 procent elever fra de hårdeste ghettoer, er Munkevængets Skole blevet pålagt af et flertal i Folketinget til at følge en ny lov om sprogprøver i skolerne. Den betyder, at de alleryngste elever på de i alt 40 skoler skal bestå en sprogprøve, før de som udgangspunkt kan blive rykket op i 1. klasse. Sidste skoleår deltog Munkevængets Skole og en del af de andre skoler i en testordning, som betød, at de kunne være med til at påvirke, hvordan de obligatoriske sprogprøver fra dette skoleår er blevet skruet sammen.

Sprogprøverne I løbet af 0. klasse skal alle eleverne på Munkevængets Skole som udgangspunkt bestå en sprogprøve for at komme videre i 1. klasse.

Består man ikke nogen af de tre obligatoriske prøver, får man tilbud om at komme på en fem dage lang sprogskole i sommerferien, som ens forældre skal betale 500 kroner for. Herefter kan man gennemføre en frivillig sprogprøve.

Skolelederen på hver skole har mulighed for at give en elev, der har dumpet samtlige sprogprøver lov til alligevel at komme op i 1. klasse, hvis man på skolen vurderer, at barnet ret hurtigt kommer op på det nødvendige sproglige niveau.

Færre delprøver Hanne Vinther Sørensen, der er afdelingsleder for indskolingen på Munkevængets Skole, forklarer, at prøveåret med tilbagemeldinger fra skolerne blandt andet har resulteret i, at der er færre delprøver for 0. klasse-eleverne. Der er tre obligatoriske prøver og en enkelt frivillig i løbet af 0. klasse. Består man for eksempel den første prøve i starten af skoleåret, behøver man ikke gennem de næste prøver. Prøverne er ikke deciderede tests, hvor eleverne skal sidde og svare på spørgsmål eller løse opgaver. I stedet er eleverne gennem særlige sprogforløb, hvor skolens læsevejleder så observerer og krydser af, om hver enkelt elev er bestået på helt specifikke sproglige parametre.

Vi gjorde det også før Om sprogforløbene og prøverne gør de yngste elever på Munkevængets Skole bedre til dansk, er Hanne Vinther Sørensen endnu usikker på. - Det er svært at vide, om det rykker. Det er nogle gode forløb, eleverne er igennem, men det ligner meget det, vi allerede gjorde før. Nu er det bare lidt mere struktureret. Vi har hele tiden arbejdet med sprog, og det er nok ikke den her skole, der har haft det største behov for sprogprøverne, siger Hanne Vinther Sørensen, der fremhæver, at sprogordningen er relativt fleksibel at arbejde med for skolen.