Nogenlunde sådan her kan det komme til at se ud, når den tredje af de etaper af Tour de France, der foregår i Danmark i 2021, kommer til at køre gennem Kolding. Denne etape starter i Vejle og slutter i Sønderborg. Foto: Stephane Mahe (Reuters/Scanpix)

I samarbejdsaftale med løbsarrangørerne af Tour de France i Danmark forpligter Kolding Kommune sig til at lave aktiviteter, lokal markedsføring, stille mindst 200 frivillige til rådighed og sørge for en masse praktiske ting. Aftalen sikrer, at det verdensberømte cykelløb passerer gennem kommunen.

Kolding: Kolding Kommune skal love at investere mindst 600.000 kroner i lokal markedsføring og aktiviteter i et halvt år op til den 4. juli 2021 for at være sikker på, at det verdensberømte cykelløb Tour de France på en af løbets etaper passerer gennem kommunen på sin vej fra startbyen Vejle til målbyen Sønderborg. Såvel markedsføring som aktiviteter skal godkendes på forhånd af løbets arrangører. Det fremgår af et udkast til en samarbejdsaftale mellem interessentselskabet bag løbet, Grand Depart Copenhagen Denmark 2021, og Kolding Kommune. Politikerne i økonomiudvalget skal tage stilling til, om de vil godkende aftalen, når de mødes i næste uge, og borgmester Jørn Pedersen (V) er ikke i tvivl om, at svaret bør være ja. - Jeg synes, det er ret og rimeligt i forhold til den kæmpe folkefest, vi får ud af det, siger han. I kan også sige nej? Løbet kommer vel igennem Kolding Kommune alligevel? - Nu kan man faktisk godt lægge ruten udenom Kolding. Men rent moralsk synes jeg ikke, vi kan tillade os at sige nej. Vi bidrager jo ikke nær så meget som start- og målbyerne, siger Jørn Pedersen med henvisning til, at Vejle foreløbig har sagt, at man vil bruge fem millioner kroner på at være startby, mens Sønderborg har reserveret 10 millioner kroner til festlighederne. Men i februar udtalte du, at du ikke mener, at Kolding Kommune reklamemæssigt får noget særligt ud af, at Tour de France passerer? - Det mener jeg stadig. Det vil være start- og målbyerne, der er mest fokus på, og så tyssede jeg selvfølgelig også min begejstring lidt ned, fordi jeg jo vidste, at der ville komme nogle forhandlinger. Det er rent købmandsskab, siger Jørn Pedersen.

Selskabet I 2021 skal cykelløbet Tour de France starte i Danmark.

Det sker med tre etaper den 2., 3. og 4. juli, hvor sidstnævnte går fra Vejle til Sønderborg.

Kommunerne Kolding, Haderslev og Aabenraa bliver gennemkørselskommuner, og deres roller og økonomiske bidrag er ved at blive afklaret.

I forbindelse med Tourens start i Danmark er der oprettet et interessentskab ved navn Grand Depart Copenhagen Denmark, der står for organisering omkring løbet.

De fem deltagende kommuner, København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg samt Erhvervsministeriet indgår som interessenter. Kommunerne har bidraget med forskellige millionbeløb, ligesom blandt andre Region Syddanmark bidrager med fem millioner kroner.

Folkefest i uger I økonomiudvalget vil Jørn Pedersen foreslå, at politikerne sætter de 600.000 kroner af på 2021-budgettet, selvom det ikke er sikkert, at hele beløbet bliver brugt. Grand Depart Copenhagen kræver nemlig bare, at der laves aktiviteter og lokal markedsføring til en værdi af 600.000 kroner - så også aktiviteter og markedsføring, som andre lokale aktører end lige netop kommunen gennemfører, tæller med i regnskabet. - Men vi skal fastsætte værdien, efter at vi får en folkefest i flere uger op mod den 4. juli 2021. Det er det, der er den reelle værdi - og så er det også rigtig fint, at vi får markedsført Kolding og er med til at markedsføre vores land, mener Jørn Pedersen. Udover investeringen på de 600.000 kroner forpligter Kolding Kommune sig i samarbejdsaftalen til at klare en lang række praktiske ting på selve løbsdagen. Det handler blandt andet om at gøre ruten klar, omlægge busruter, stille minimum 200 frivillige til rådighed i minimum fem timer på dagen og sørge for nødvendig afspærring. Til gengæld lover Grand Depart at sikre eksponering af Kolding gennem live-tv, ligesom Kolding får et særligt Tour de France-logo, som må bruges i kommunens markedsføring af cykelløbet og i forbindelse med lokale events. Grand Depart-selskabet leverer også en Tour de France-diktat til skolerne. Ideen er at få gjort flere børn interesserede og aktive i cykelsport.