Kolding set fra luften: Jernbanen satte gang i Lunderskov

Lunderskov: Lunderskov set fra fugleperspektiv over Hvidkildeparken. Byen havde i starten af 2018 3096 indbyggere og ligger 13 kilometer vest for Kolding by. Lunderskov er mest kendt som jernbaneknudepunkt i Sydjylland. Jernbanen kom til byen i 1866 og satte gang i hele områdets udvikling.

Tidligere var Lunderskov en selvstændig kommune, men nu er stationsbyen indlemmet i Kolding kommune. Overfor stationsbygningen ligger byens hotel, Hotel Lunderskov, der dog ikke længere har hoteldrift. I stedet er der planer om at indrette det til ungdomsboliger.Modsat i de fleste andre byer er der ingen kirke i Lunderskov. Den skal man lidt ud af byen for at finde i Skanderup.