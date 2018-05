Kolding set fra luften: Her er fuglene helt alene

Dons: Nordvest for Kolding ligger Donssøerne, et naturskønt område, der består af flere små søer. De to største er Søndersø og Nørresø, som er forbundet af Almind Å. Cirka midt i Nørresø ligger en lille ø, som mågerne og de andre fugle har helt for sig selv. I det hele taget har området et rigt fugle- og planteliv og er svært tilgængeligt både for biler og fodgængere.

Gennem tiden har søerne været forsøgt udnyttet til først landbrugsjord ved at dræne søerne og siden som vandreservoir for vandkraftværket Harteværket.