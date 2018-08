Kolding set fra luften: Grusgravens grønne hjerte

Kolding: En lille grøn hjerteformet sø, er snart sidste spor af den gamle grusgrav ved Møsvråvej lidt nord for Kolding. Gennem de seneste 30-40 år er der gravet 5-6 millioner kubikmeter grus op af undergrunden på stedet. Nu er grusgraven nedlagt, og tilbage er kun den lille grønne sø. Som det ses på billedet er mulden skrabet af rundt om søbredden. Det forhindrer alger i at blomstrer, og forvandle vandet til en algesuppe. Om kort tid vil søplanter og siv slå sig ned i det rene vand, og blive et åndehul og fugle og Strandtusser.