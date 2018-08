Kolding set fra luften: Byens største hotel

Kolding: Comwell Kolding ligger centralt placeret lidt nord for centrum, og er byens største hotel med 180 dobbeltværelser. Hotellet, der beskæftiger cirka 120 medarbejdere, satser stort på konferencer og kongresaktiviteter, og 80 procent af hotellets gæster kommer, for at deltage i møder, kongresser eller for at overnatte på forretningsrejse. Hotellet har besøg af mere end 100.000 gæster årligt med over 35.000 overnatninger. Comwell Kolding Teater ligger som en integreret del af hotellet, men med egen indgang. De kommende år har Comwell-koncernen planer om, at udvide med et 15-etagers højt hoteltårn så hotellet have 300 værelser til rådighed og samtidig få byens bedste udsigt.