Kolding-sejler ankom som nummer tre til Brasilien

Næste etape begynder 22. april. Her skal de syv hold ud på en over 10.000 kilometer lang strækning fra Itajaí til Newport, USA.

Det betyder, at Sehesteds hold hold nu ligger på en samlet fjerdeplads i verdens hårdeste sejlads. Holdet har 33 point, tre point færre end Team Brunel på tredjepladsen.

Holdet tilbagelagde strækningen fra Auckland i New Zealand til Itajaí i Brasilien på 18 dage og tre en halv time, og det rakte til en tredjeplads.

Sejler overbord

En tragedie kom på etapen til Itajaí til at overskygge de sportslige præstationer og resultater. 26. marts faldt sejleren John Fisher af Team Sun Hung Kai/Scallywags båd. Holdet søgte efter deres kammerat i ekstremt vejr, men det lykkedes ikke at lokalisere og redde sejleren. Efter flere timers søgen blev redningsaktionen indstillet, og Volvo Ocean Race sendte besked ud om, at John Fisher formodes død.

- Det har været en ekstremt hård etape. Især på grund af den tragedie. Vi er sluppet rimelig billigt igennem, og er selvfølgelig glade for vores podieplacering. Men det er svært ikke at ulykken i baghovedet, sagde Nicolai Sehested efter at være kommet i land i Brasilien.