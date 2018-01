Kolding sætter turbo på at tiltrække flere borgere

- Det her skal ikke tages som et udtryk for utilfredshed med, hvad der er sket hidtil. Vi tror bare, at vi kan gøre det endnu bedre, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Afdelingen kommer til at bestå af eksisterende medarbejdere fra relevante afdelinger - for eksempel Køb og Salg, som i dag hører til i by- og udviklingsforvaltningen. Desuden er der sat yderligere 750.000 kroner af til arbejdet i den nye enhed.

Helt konkret sker der det, at kommunen opretter en helt ny afdeling for strategisk vækst under kommunaldirektør Thomas Boe.

Aktionen er et led i den arbejdsplan eller det "regeringsgrundlag", som alle byrådets partier skrev under på, da de indgik konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i november.

Kolding: Nu fyrer Kolding op under indsatsen for at trække flere borgere og virksomheder til kommunen.

Det her skal ikke tages som et udtryk for utilfredshed med, hvad der er sket hidtil. Vi tror bare, at vi kan gøre det endnu bedre.

To plus to

Det er arbejdet med Marina City, udviklingen af campusområdet og kommende større beslutninger om f.eks. erhvervsområdet ved Vejlevej og Kolding inderhavn, der har affødt ønsket om den nye strategiske afdeling, som får et tæt samspil med de øvrige forvaltninger og Business Kolding.

Måske skal Designsekretariatet også være en del af den nye enhed.

Afdelingen skal arbejde med traditionelle købs- og salgsopgaver, udlejning, tiltrækning af større investorer og strategisk kontakt til erhvervslivet, og måske bliver det også her, der skal udarbejdes et samlet udspil til konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver.

Jørn Pedersen kan ikke sige, hvor mange medarbejdere afdelingen får.

- Det er ikke afgjort endnu. Nu skal vi først til at finde ud af, hvem der skal samles i én funktion. Men det her er sådan en indsats, hvor jeg tror, at to plus to kommer til at give fem, siger han.

Hvad er målet for den nye strategiske enhed?

- Vi har sat os det mål, at vi skal være 100.000 borgere i Kolding i 2020, og at vi skal have skabt 1500 nye arbejdspladser i løbet af de næste to år. Det er ambitiøse mål. Hvis vi skal nå dem, skal der turbo på, siger borgmesteren.