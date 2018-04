Kolding prøver at bane vej for utilfredse Stepping-borgere

Kolding. Nu forsøger Kolding Kommune at få Vejdirektoratet til at tage imod og kommentere de høringssvar, som en stribe borgere i blandt andet Stepping ikke føler, de fik mulighed for at afgive, da planerne om en ny motorvej fra Give til Haderslev var ude i den første og indledende høringsrunde sidste år.

Utilfredsheden kom frem på stormødet om motorvejen i Lunderskov Hallen onsdag aften, hvor næsten 600 deltog. Heriblandt borgere fra Stepping, der kritiserede, at en mulig linjeføring tæt på Stepping først er dukket op som en streg på et kort fra Vejdirektoratet, efter at den første høringsrunde var ovre sidste år.

Selvom alle under alle omstændigheder får mulighed for at kommentere Vejdirektoratets endelige forslag til linjeføring, når det er klar til at komme i høring i midten eller slutningen af 2019, så ser borgmester Jørn Pedersen gerne, at Vejdirektoratet imødekommer Stepping-borgernes ønsker.

- I min optik kan Vejdirektoratet lige så godt tage imod kommentarerne fra Stepping nu og kommentere dem og lægge dem op på sin hjemmeside, nøjagtig som man har gjort med de 221 høringssvar, der var kommet, da fristen for den indledende høringsrunde udløb, siger Jørn Pedersen. Han har derfor bedt by- og udviklingsdirektøren gå i dialog med Vejdirektoratet om sagen.