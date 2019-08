Kolding-par bag jazzfestival: Her er seks genveje ind i jazz'en

Årets udgave af Jazz i Trekanten er netop begyndt. I alt er der 120 koncerter på programmet spredt ud over hele Trekantområdet. I centrum for begivenheden står - ud over musikerene - Karsten og Sussie Bech fra Kolding. - Jeg er måske tendes til køre videre i det, vi allerede har skabt, mens Sussi er den, der kan stikke en kæp i hjulpet og sige: Nu skal vi prøve noget andet. Det makkerskab har vi, siger Karsten Bech om arbejdet med festivalen.Foto: Søren Gylling