Kolding mister føringen i 2 division

Kolding spillede mod Odder og det blev til et uafgjort resultat på 1-1. Kolding sad meget på spillet og pressede Odder langt ned i store dele af kampen. Det var også Kolding, som i de indledende minutter af kampen havde chancerne.

Det blev dog Odder der fik scoret først. Efter elleve minutter af kampen blev der sendt en lang aflevering op med Jakob Truelsen, som vinder duellen med forsvarsspilleren. Derefter var det kun målmanden, som stod mellem ham og en scoring for Odder, og med en lille dribling skød han bolden ind i målet og bragte Odder foran.

Modsvaret fra Kolding blev et endnu hårde pres på modstanderne. Det udspillede sig specielt med mange indlæg mod modstanderens felt. Desværre for Kolding var Odder forsvaret på plads og kunne sparke bolden væk inden et nyt angreb fra Kolding gik i gang. Dette var nok til at sende Odder til pause med føringen 1-0

Efter pausen kom Kolding lidt tilfældigt frem til en stor chance. Et langt indkast mod feltet bliver til et meget hård hovedstød, som uheldigt ramte overlæggeren til stor ærgrelse for de mange Kolding fans. Kolding kom til flere gode chancer, men var upræcise foran målet.

Mod slutningen af kampen spillede koldingenserne meget hårdt. Duellerne mellem de to hold blev mere aggressive, og flere frispark blev begået fra begge hold.

De mange anstrengelser fra Kolding blev dog også belønnet helt til sidst i kampen. Et flot indlæg fra kanten af feltet fløj ind mod feltet. Her kom ny indskiftede Søren Zachariassen først på bolden og udlignede til 1-1, som også blev kampens resultat.

Kampens resultat betød, at Kolding faldt en placering ned og lå nummer to efter Skive, som efter denne spillerunde ligger nummer et, med et enkelt point ned til Kolding. De to hold skal møde hinanden i kampen om førstepladsen i 2. Division på fredag.

Kolding IF - Odder 1-1 (0-1)

Fodbold, 2. Division, herrer

Mål for begge hold: Jakob Truelsen (11.) og Søren Zachariassen (87.)