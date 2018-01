Kolding mister en ambulance

Kolding går fra at have fem til fire ambulancer fra den 1. februar. Ifølge politikere fra blå blok vil det dog ikke få betydning for responstiden i kommunen. SF's Ida Damborg er dog noget bekymret.

Kolding: Kolding Kommune må vinke farvel til et af sine ambulanceberedskaber. Ambulancen flytter over kommunegrænsen og vil fra den 1. februar i stedet være placeret i Egtved i Vejle Kommune. Det vedtog regionsrådet på mandagens regionsrådsmøde.

Den for nyligt konstituerede formand for Region Syddanmarks præhospitalsudvalg, Mads Skau (V), mener dog ikke, det vil have nogen indflydelse på responstiden i Kolding, at man ved månedens udgang går fra at have fem ambulancer til fire. Nærmest tværtimod.

- Jeg forventer, vi stadig vil kunne opnå de samme responstider. Tiderne vil bare blive bedre i Egtved og den nordlige del af Kolding. Vi skal udnytte ambulancerne i de områder, hvor det er mest fornuftigt. Det her kommer hverken til at gå ud over Vejle eller Kolding, siger Mads Skau.

Hvordan kan responstiderne forblive de samme, når man fjerner et beredskab fra Kolding?

- Man har nøje gået ind og vurderet på, om man kan udnytte ambulancerne bedre. I de store byer er der flest ambulancer til stede, og det skal vi udnytte, siger Mads Skau.