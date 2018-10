Kolding mindes Kim Larsen med fællessang

Der bliver holdt mindekoncert for Kim Larsen i Volkerts Fylke på Dalbygade onsdag 10. oktober. Det er gratis at deltage, og Kolding Musikskole stiller med band.

Kolding: Er man Kim Larsen fan og har lyst til at være med til at ære ham, så er der mulighed for det onsdag 10. oktober, når Volkerts Fylke i Dalbygade og Musikskolen Kolding indbyder til mindekoncert for den folkekære sanger.

Musikskolen stiller med et orkester, der er sat sammen til lejligheden af skolens talenter på MGK-linjen.

- Vi vil gerne være med til at hylde Kim Larsen og synes ideen om en mindekoncert for ham her i Kolding er helt enestående. Det bliver en fantastisk aften, forudser Jens Bloch, der er leder af Kolding Musikskole.

Hos Volkerts Fylke glæder man sig også.

- Vi har jo de her Kolding Synger Sammen aftner, som er meget populære, og så det var helt oplagt at sætte en ekstra sangaften i kalendere, som er dedikeret til Kim Larsen, siger Jimi Kristensen, der er en af indehaverne af Volkerts Fylke.

Det er gratis at deltage i sang-arrangementet, hvor der bliver plads til 500 gæster - som kommer ind efter først til mølle princippet.