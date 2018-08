Kolding markerer sig som computerspilsby: E-sport stormer frem

Kolding E-sport har fordoblet sit medlemstal på et år, mens Design- og Idrætsefterskolen Skamling kalder deres e-sportslinje for deres mest populære. Bramdrupdam Hallerne lægger næste weekend gulv til en national turnering, og Kolding er i fuld gang med at etablere sig som e-sportsby.

Kolding: E-sport boomer, og det er ikke kun, når en terrorist skal nedlægges på skærmen. Både foreninger og efterskoler melder om stor tilslutning, mens e-sport også gør sit indtog til årets kulturnat, og Bramdrupdam Hallerne i næste weekend bliver lavet om en computerspil-arena, når et stort, nationalt e-sportsstævne indtager halgulvet. Der er altså ingen tvivl om, at Kolding er i gang med at etablere sig som e-sportsby. - E-sport er generelt voksende, og i vores forening havde vi ved sidste tælling 85 medlemmer, og det er over dobbelt så mange, som vi havde sidste år, hvor vi lå omkring 40, siger Martin Hansen, der er formand for foreningen Kolding E-sport. Foreningen holdt i begyndelsen til i egne lokaler, men har siden indgået et samarbejde med Bramdrupdam Hallerne, sådan at der nu er to steder, medlemmerne kan spille. Der bliver således spillet i både Bramdrupdam og i Bygning 5, der ligger i Nicolai-komplekset. - Stigningen har gjort, at vi har skullet skaffe flere frivillige, fordi vi også gerne ville sørge for, at der er undervisning næsten hver dag. Nu er der træning mandag, tirsdag og torsdag, og vi starter snart Fortnite-træning, siger Martin Hansen. I Skanderup Hjarup Idrætsforening blev der sidste år startet et e-sportshold op. Her var der 20 børn tilmeldt til første sæson. - Det var fin tilslutning, og vi kan heller ikke være så mange flere. Vi overvejer også at starte et Fortnite-hold op her til anden sæson, siger Rune Peitersen, der er den ene af to initiativtagere til e-sportsholdet.

Hvad er e-sport? Computerspil er blevet en global konkurrence- og tilskuersport. Fænomenet hedder e-sport, og det er vokset voldsomt i popularitet. De største e-sportkonkurrencer afholdes i arenaer på størrelse med Parken i København, hvor op mod 50.000 tilskuere dukker op for at kigge på spillere, der konkurrerer med mus og tastatur, mens millioner af mennesker følger med i konkurrencerne via internet og tv. E-sport er anerkendt som en idrætsgren i lande som USA, Kina og Sydafrika.



Betegnelsen e-sport står for electronic sport og dækker over konkurrencer i computerspil. Mange gange er der tale om konkurrencer på højt niveau.

Nationalt stævne på vej I Bramdrupdam Hallerne er der ti computere, som offentligheden kan leje sig ind og spille på. Steffen Nikolajsen, der er centerleder, fortæller, at der er stigende interesse for at leje maskinerne. - Der er flere, der bruger det, og virksomhederne er også begyndt på det. Der er mange, der vælger at bruge det til medarbejderarrangementer i stedet for eksempelvis bowling. Det var lidt vores håb, da vi åbnede det. Vi vil gerne være med til at gøre e-sport stuerent, siger Steffen Nikolajsen. Hvorvidt det bliver stuerent, når turneringen Cross Border Esport kommer til Bramdrupdam Hallerne skal være usagt. Men ikke desto mindre rammer turneringen Bramdrupdam i weekenden 17.-19. august. - Det bliver stort. Det er et nationalt stævne med præmiepenge. Vi samarbejder med turneringsfolkene og Fynske Bank, der også har markeret sig som en bank, der gerne vil e-sport. I samme omgang vil der også være foredrag for forældrene, så de bedre kan forstå, hvad e-sport er for noget, siger Steffen Nikolajsen.