Kolding lukker ned for arabisk erhvervsfremstød

Borgmesteren tilføjer, at der desuden er kommet det konkrete ud af indsatsen i Saudi Arabien, at der arbejdes med udveksling af studerende mellem IBA i Kolding og saudiarabiske uddannelsesinstitutioner.

- Men dér, hvor vi er kommet tættest på, er med Saudi Arabien, hvor vi har været nede to gange, og snart kommer de herop og besøger os for tredje gang. Det besøg udmønter sig formentlig i en investeringsaftale, forudser Jørn Pedersen. Han vil ikke komme nærmere ind på den mulige aftales indhold.

- Nej, det synes jeg ikke. Vi har investeret i at skabe et netværk, og vi har stadig god kontakt til de mellemøstlige ambassadører i Danmark. Dem kan vi stadig bruge uden at have et særligt mellemøstligt indsatsområde.

Påvirkning

I løbet af årene har der været kritik af, at Kolding Kommune plejer kontakt med mellemøstlige lande, som er antidemokratiske og går ind for sharialovgivning. Har den kritik betydet noget for beslutningen om at droppe det arabiske initiativ?

- Nej, som kommune har vi brugt det som rettesnor, at vi udelukkende har forsøgt at skabe forbindelser med lande, som Danmark i forvejen har diplomatiske forbindelser med.

- Og derudover kan jeg jo konstatere, at det er et meget anderledes Saudi Arabien, vi besøgte i februar i år, end det Saudi Arabien vi besøgte i 2012. Pludselig er kvinderne ikke længere tildækkede i samme omfang, og vi møder kvinder i ledende stillinger.

- Og for mig er der ingen tvivl om, at besøg som vores også er med til at påvirke Saudi Arabuen til at sende unge ud i verden til uddannelse, selvom der selvfølgelig er langt derfra til et samfund som vores, siger Jørn Pedersen.