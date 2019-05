Kolding-løbet er tilbage på sporet

- Vi er ovenud tilfredse. Målet var at knække kurven, og det har vi virkelig gjort med over 50 procent flere deltagere end sidste år, sagde en glad formand Susanne Jørgensen fra Kolding KFUM Atletik og Motion, da det præcise deltagerantal var gjort op.

Kolding: Med 934 deltagere lykkedes det søndag for arrangørerne af Kolding-løbet at vende den årelange nedtur med styrtdykkende deltagerantal, som i 2018 fik Koldings ældste motionsløb til at ligne en skygge af sig selv. Da slog deltagerantallet bundrekord med kun cirka 600 løbere, mens langt over 2000 drønede med i løbets storhedstid.

Kun en arrangør

Klubben var i år for første gang helt alene om at arrangere det traditionsrige løb, der blev afviklet for 44. gang. Tidligere har Kolding Orienteringsklub været medarrangør, men efter bundrekorden i 2018 meldte klubben fra og valgte at koncentrere sine kræfter om VM i orienteringsløb, som finder sted i 2020.

- Da orienteringsklubben meddelte, at de ikke længere havde kræfter til at være med, sagde vi til os selv: Ok, så gør vi det, og vi har virkelig gjort noget for at få flere deltagere med.

- Vi har kørt radiokampagner, og vi har været meget aktive på Facebook, og så har vi fået nogle virksomheder til at stille op med stande for at skabe liv i området, forklarede Susanne Jørgensen søndag med udsigt til standene fra Frøs Herreds Sparekasse, Streetfood, Bodyzen, Fitness Classic, Ordblindeforeningen, Aunsbjerg Biler, Trail og Sport, Læringsveje.dk og Pølsekutteren. Med standene blev Koldingløbet en større oplevelse for hele familien - også for dem, som ikke løb med.

Et andet nyt tiltag var børneløbet for de helt små under ni år, som blev fulgt afsted af unge fra KFUM Atletik og Motion iklædt sjove kostumer.

Ved målstregen stod bestyrelsesmedlem Lars Nørgaard og så tilfreds ud.

- Nu er det os, der sætter dagsorden for Kolding-løbet, og opbakningen i dag viser bare, at løbet har sin berettigelse. Næste år finder vi på noget nyt igen, for hvis man ikke sørger for at forny sig, så går det i stå. Det var nok det, der var sket, konstaterede han.