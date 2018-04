Kolding laver mange fejl i sager om handicappede børn

Kolding: Forældre til handicappede børn i Kolding Kommune får ofte medhold, når de klager over kommunens behandling af deres sager.

Ifølge DR viser en helt ny opgørelse fra Ankestyrelsen, at der blev konstateret fejl i 71 procent af de 75 sager om hjælp til handicappede børn i Kolding, som Ankestyrelsen sidste år behandlede.

Det er langt over landsgennemsnittet, der i 2017 lå på 52 procent.

Siden Ankestyrelsen i 2013 begyndte at lave statistik over fejl på børnehandicap-området, har styrelsen ifølge DR i alt fundet fejl i 51 procent af de sager fra Kolding, der er klaget over til styrelsen.

Når Ankestyrelsen beslutter, at der er sket fejl i en sag, dækker det dels over sager, som styrelsen ændrer på grund af fejl, og dels over sager, som sendes retur til kommunen og skal behandles igen, eksempelvis fordi de ikke er belyst ordentligt. Når kommunen har behandlet sagen igen, kan den nå frem til samme afgørelse.