Kolding klar til oprykningsspillet

Efter en hårdt spillede kamp måtte Kolding IF og Århus Fremad begge nøjes med et point. Kampen forløb med store chancer, som ingen kunne udnytte til mål. Med kampens resultat er begge hold kvalificeret til oprykningsspillet til første division.

I kampens indledning var det gæsterne fra Århus, som startede bedst. De kom frem til flere store chancer og lagde et hårdt pres på Kolding. Efter en noget usikker start begyndte Kolding at komme mere med i kampen. De spillede sig bedre ud af det århusianske pres og fik skabt fine chancer. Mod slutningen af halvlegen fik begge hold store chancer foræret. En af de bedste muligheder for Kolding var en friløber til Rune Nautrup, som faldt i kampen med forsvarsspilleren. Begge hold måtte derfor gå til pause med resultatet 0-0

Anden halvleg var en helt anden kamp end første halvleg. Begge hold opgav ikke de store chancer og spillede mere disciplineret. Aggressiviteten var også forsvundet ud af kampen og duellerne blev der færre af. Kampen forgik mere på Koldings præmisser og de kombinerede sig også til flere gode chancer. Intensiteten kom dog tilbage mod slutningen af kampen, hvor ingen af holdene var tilfredse med 0-0. Kolding var klart farligst på hjørnespark og var tæt på at scorer op til flere gange i kampen.

Begge mandskaber måtte dog nøjes med det ene point og se frem mod oprykningsspillet. Efter den sidste spillerunde i grundspillet kan Kolding nu se frem mod en mulig oprykning til første division. Der er to oprykningspladser til første division og Kolding indtager lige nu den ene af de pladser. Kolding tager 46 point med i oprykningsspillet kun overgået af Skive med 50 point. Kolding har et points forspring ned til Brabrand, som indtager tredjepladsen med 45 point.

Koldings første kamp i oprykningsspillet bliver mod Vanløse d. 22. april klokken 15:00 på hjemmebane.

Kolding IF - Århus Fremad 0-0 (0-0)

Fodbold, 2. division, Herrer