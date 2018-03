Kolding klar til klovneløb

Kolding: Forberedelserne til Klovneløbet 2018 i Kolding er i fuld gang. Løbet finder sted søndag den 6. maj med start og mål ved Kulturhuset på Levisonsvej, og igen er det foreningen Hospitalsklovne Trekantsområdet, der står bag i et tæt samarbejde med Kulturhuset, der er et aktivitets- og værested for udviklingshæmmede, og Kolding Motion. Det er fjerde år, Klovneløbet afvikles i Kolding, og traditionen tro er de to ruter på henholdsvis 3,7 km og 6,6 km henlagt til den bynære Marinelundskoven. Løbet afvikles i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 12, og det er op til den enkelte deltager, om turen skal foregå i løb eller som en travetur. Hele indtægten fra løbet er med til at give de indlagte børn på børneafdeling på Sygehus Lillebælt Kolding gode oplevelser i selskab med hospitalsklovnene. - Vi ved fra de tre tidligere år, at rigtig mange er med for på den måde at støtte det gode formål, som er at skaffe penge til driften af hospitalsklovnene. I Kolding er den årlige udgift omkring 300.000 kr., og børneafdelingen har da også et af landets højeste antal klovnetimer om ugen, siger Geert Madsen, formand for den lokale klovneforening, i en pressemeddelelse.