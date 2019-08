Kolding-kirke nærmer sig byggestart af sal med plads til 750 gæster

sådan kommer byggeriet til at se ud, når man kommer gående ad Lykkegårdsvej. Frikirken Kirke i Byen håber, at deres nye samlingssted, der opføres i forlængelse af Den Internationale Højskole på Lykkegårdsvej, står færdig i 2020. Illustration: GPP Arkitekter

Kirke i Byen, som er en del af Apostolsk Kirke, håber på at kunne holde julefest i sin nye kirke i 2020. Her bliver plads til 750 deltagere. Byggeriet, der kan senere kan udvides med 200 siddepladser på en balkon, skal også udlejes til andre formål, blandt andet koncerter.

Kolding: Falder det hele i hak kan frikirken Kirke i Byen holde julefest i sin nye kirke, Samværket, i december 2020. Byggeriet kommer til at ligge i direkte forlængelse af Kolding Internationale Højskole på Lykkegårdsvej, og samlet bygger kirken knap 3000 kvadratmeter. Omdrejningspunktet er den store sal, hvor der lagt vægt på, at lyden er god. - Vi håber, at 2020 bliver et byggeår, og vi har et lille håb om, at vi kan holde julefest i 2020. Det kunne være lækkert, siger Lars Schmidt, der er formand for byggeudvalget og nu også direktør for selskabet Samværket, der står bag opførelsen af den nye sal.

- Vi gør meget ud af, at akustikken skal være god. Vores gudstjenesteform har jo moderne og forstærket musik. Lars Schmidt, formand for byggeudvalget

Samværket Kirke i byens nye samlingspunkt, Samværket, bygges sammen med Den Internationale Højskole. De nye center indrettes med en kirke- og kultursal med plads til 750 personer, café- og foyerområde. Efterfølgende bliver møde- og aktivitetslokalerne bygget færdig. Foyeren som er centrets ankomstrum, fungerer som bindeled mellem den eksisterende højskolebygning og det nye byggeri.

- Vi starter med at bygge til 750, og så har vi mulighed for at udvide med en balkon med plads til 200, siger Lars Schmidt, der er formand for byggeudvalget.

Ind på højskolen Tanken om at bygge noget større opstod i 2012, og i 2014 solgte Kirke i Byen sin hidtidige kirkebygning, der ligger i forbindelse med Lykkegårdskole. Salget skete med den tilføjelse, at man kunne være i kirken frem til sommeren i år. Nu har frikirken midlertidigt lejet sig ind i lokaler hos Kolding Internationale Højskole, og det på højskolens grund, at kirken snart går i gang med at bygge et nyt samlingssted. - Vi starter med at bygge med plads til 750, og så har vi mulighed for at udvide med en balkon med plads til 200. Her spiller økonomien ind, og vi er jo ikke helt 1000 mennesker i kirken, siger Lars Schmidt, der vurderer, at der er knap 600 medlemmer af Kirke i Byen i Kolding, men til ungdomsvelsignelser er der op mod 700 mennesker samlet.

Kirke i Byen Kirke i byen er en del af det apostolske netværk, der består af ca. 30 lokale menigheder spredt ud over Danmark. Apostolsk Kirke er blot en af mange frikirkeretninger, der findes i Danmark.Kirken har sine historiske rødder i Wales og kom til Danmark i begyndelsen af det sidste århundrede. Apostolsk kirke i Danmark er et anerkendt trossamfund.



Kirke i byen er en del af det Frikirkenet, der består af ca. 80 frikirker og organisationer over hele Danmark.

83 kroner Lige nu er ambitionen, at de sidste tegninger og ansøgninger er færdige i slutningen af året, og byggeriet går i gang i begyndelsen af 2020. - Vi havde en ramme på 40 millioner kroner, og nu har vi skåret ned til 34 millioner kroner. Men så kommer der også inventar, og så lander vi nok på 37 millioner kroner, siger Lars Schmidt. Nogle af penge kommer blandt andet fra salget af kirken, der ligger ved Lykkegårdskolen, og så har man også lavet en indsamling, hvor man kan donere 83 kroner hver måned i tre år, eller det som svarer til knap 3000 kroner.

God akustik I store træk er økonomien faldet på plads, men i første omgang bygger man foyer, café og salen, men for at få enderne til at mødes, venter man med at bygge mødelokaler færdige. - Vi gør meget ud af, at akustikken skal være god. Vores gudstjenesteform har jo moderne og forstærket musik. Så lyden skal være god, når vi holder møder, siger Lars Schmidt. Samtidig skal salen kunne lejes ud til andre. Det kunne være til musikskoler eller til andre koncerter. - Vi vil gerne åbne stedet op, så det bliver brugt. Vi bruger jo ikke stedet hele tiden, og selvfølgelig skal det bruges, siger Lars Schmidt.