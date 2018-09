Kolding indtager førsteplads: Her får flest unge konstateret klamydia

Kolding: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at Kolding er Danmarksmestre. Desværre ikke et mesterskab, som man kan juble af. Koldings unge i alderen 15-29 år har nemlig fået en topplacering i at være de unge med flest konstaterede tilfælde af klamydia.

Tallene viser, at for hver 1000 unge, så har 31,6 fået konstateret klamydia.

Som følge af de nye tal sætter Kolding Kommune i samarbejde med Sundhedsstyrelsen fokus på sikker sex, når Kun med Kondom-kampagnen kører i uge 36-38.

- Tallene kan læses på flere måder. Der er ingen tvivl om, at klamydia er udbredt over hele Danmark, og at Kolding fører, er jo mega ufedt. Men det kan også betyde, at de unge mennesker i Kolding i højere grad lader sig teste ved praktiserende læge, samt at de praktiserende læger i Kolding Kommune har fokus på lige netop klamydia. Jo flere der testes, desto flere tilfælde vil der findes, lyder det fra Louise Westphal Killick, sundhedskoordinator ved Sundhedscenter Kolding, i en pressemeddelelse.

Fredag kan de unge i Kolding møde Sundhedscenter Kolding ved Studiestartfesten, hvor der vil blive disket op med aktiviteter og kondomer.