Kolding-hotel bygger om for millioner

- For os er det et kæmpe stort projekt, som kræver rigtig meget planlægning. Det er en naturlig udvikling. For fire år siden blev receptionen og restauranten renoveret sammen med 80 værelser, og nu er tiden kommet til alle de her badeværelser, som er fra hotellets åbning. Vi skal opdatere vores produkter, så de er tidssvarende, forklarer hoteldirektør Heidi Kjær.

Hotellet i det nordligste Kolding satte for en måned siden gang i en storstilet renovering af 120 badeværelser, 42 værelser, morgenmadsrestauranten og fitness- og afslapningsområdet, som kommer til at stå på frem til maj og koster et tocifret millionbeløb.

Mangler mange værelser

Undervejs i den store ombygning vil store dele af hotellet være lukket ned, og i en periode vil hele tre af de seks etager være lukket. Dermed kommer Scandic også til at gå glip en del indtægter.

- Det har selvfølgelig en omkostning, for i en periode kommer vi til at mangle 60 værelser. Det er også derfor, vi gør det på det her tidspunkt, for det er der, vi har den største nedgang. Men Kolding er en travl hotelby, så mit gæt vil være, at de andre hoteller kommer til at være godt booket i den her periode, siger Heidi Kjær, som forventer, at renoveringen kommer til at holde i mange år.

- Jeg vil da tro, at badeværelserne kan holde de næste 15 til 25 år, for vi gør også en dyd ud af, at de bliver tidløse.