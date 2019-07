Kolding har succes med at lade familien finde løsninger på børns problemer

99 procent af de familier, der har været igennem en familierådgivning, er tilfredse og mener, at det har hjulpet dem i hverdagen. Familiechef fortæller, at antallet af rådslagninger skal vokse med 50 til 200 om året.

Kolding: Familierådslagning er en metode, hvor familie og venner selv laver en plan for, hvordan de kan hjælpe et barn, der er klemt. Det kan for eksempel hænge sammen med, at barnet har en ADHD-diagnose, at barnet er ked af at gå i skole, eller at forældrene har en konflikt på grund af skilsmisse.

- Det unikke i metoden er, at det er familien selv, der finder løsningerne, mens alle i familien er i rummet. De professionelle hjælper og støtter familien undervejs, men de deltager ikke i beslutningsdelen. Det er vigtigt, at det ikke bare er os fra kommunen, der fortæller, hvad der skal eller kan gøres. Med familierådslagning får hele familien ejerskab for planen, siger Karina Lorentzen (SF), der er formand for social- og sundhedsudvalget.

I år har 75 familier holdt familierådslagning, og deres tilbagemeldinger vidner om, at metoden er en succes. Efter rådslagningen bliver alle bedt om at udfylde et skema med nogle få spørgsmål. Og her svarer 99 procent, at de er tilfredse med metoden og mener, at den har hjulpet dem i hverdagen.

Familiechef Kenneth Christiansen fortæller, at der er en opfølgning tre måneder senere, hvor familierne bliver spurgt, hvordan det går.

- I langt størstedelen af svarerne får vi at vide, at det er gået godt. Generelt er folk glade for sat sidde sammen om det at skulle løse familiens problemer. Og det er også erfaringerne fra andre kommuner. Nu vil vi i Kolding gerne øge antallet af familierådslagninger med 50 til 200 om året. Det mål har vi sat os, fordi borgerne er glade ved metoden, og fordi, vi synes, at vi finder gode løsninger, når vi får aktiveret det netværk, der er med til at gøre en forskel for de her børn og unge, siger familiechefen.